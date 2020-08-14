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ve baştan sona yeniliyor!

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…

Giriş Tarihi: 14.08.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 07:22
Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…

Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz.

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Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindibitkisidir.

Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.

Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz.

Not: Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

Karaciğerdeki zehri atıyor ve baştan sona yeniliyor!

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı...

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