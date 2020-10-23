Karaciğerdeki zehri kısa sürede atıyor!

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…