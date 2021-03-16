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Karaciğeri hızla yenilediği ortaya çıktı! İşte karaciğeri yenileyen besin...
Vücudumuza aldığımız tüm zararlı maddeler zamanla karaciğerde birikerek hayatı tehdit eden hastalıklara dönüşür. Karaciğer, toksinleri atmadığında ciddi hastalıklar ortaya çıkar. Uzmanların açıklamalarına göre, birçok besin karaciğerdeki zehri atmaya yardımcı oluyor. İşte karaciğerde biriken toksini hızla atan süper besinler...
Giriş Tarihi: 16.03.2021
09:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
09:33
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