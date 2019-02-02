Kemik suyu efsanesi yıkılıyor!

EKLEM AĞRISINI GEÇİRMEZ



Kolajen vücutta çok önemli görevlere sahip bir proteindir. Dokulara dayanıklılık kazandırır, kemik, bağ doku ve eklem gibi yapıların oluşumunda görev alır. Kemik suyunun kolajen içeriği sayesinde eklem iltihabı yani artriti olan hastalarda faydalı olduğu düşünülmektedir. Oysa 2015 yılında Harvard Tıp'ta yayınlanan makaleye göre kemik suyu kolajen içermesine rağmen, kemik suyundan gelen bu kolajen emilip doğruca diz, kalça gibi eklem bölgelerine taşınamadığından zannedilen mucizevi etki sağlanmaz. Kemik sağlığı için vücudun kolajen üretimini artırmak gerekir ki bunu sağlamak için ise aminoasit kalitesi yüksek olan et, tavuk, balık eti, yumurta gibi protein kaynakları tüketilmelidir. Bununla birlikte vücutta kolajen üretimi esnasında kolajen çarpraz bağları oluşur, bu bağları oluşturan hidroksilaz enziminin çalışması için A ve C vitaminleri, bakır ve çinko gereklidir. Ayrıca roka, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, vücudun kolajen üretmini destekleyen lutein içerir.