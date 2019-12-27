Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

Kestane, yüksek potasyum içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilmektedir. Kestane kandaki alyuvarların yapımı için gerekli olan folik asit açısından da çok zengindir. Kestane en çok lif içeren yemişlerden biridir, içeriğindeki lif onu glisemik indeksi düşük bir yiyecek yapar, bu da kan şekerinin hızlı değil yavaş bir şekilde yükselmesini sağlar.