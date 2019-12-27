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  • Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların yenilebilen tohumlarıdır. Kışın gelmesiyle kestanenin kokusu sokakları sarmaya başladı. Bu soğuk akşamların vazgeçilmezi olan kestane sağlığa da birçok faydası bulunuyor. İçeriğinde nişasta, lif, , , fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. Peki kış aylarının vazgeçilmez besini olan kestanenin faydaları nelerdir? Kestane sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte kestanenin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:32
Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların yenilebilen tohumlarıdır. Kışın gelmesiyle kestanenin kokusu sokakları sarmaya başladı. Bu soğuk akşamların vazgeçilmezi olan kestane sağlığa da birçok faydası bulunuyor. İçeriğinde nişasta, lif, , , fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. Peki kış aylarının vazgeçilmez besini olan kestanenin faydaları nelerdir? Kestane sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte kestanenin mucizevi faydaları...

Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

KESTANENİN BESİN DEĞERLERİ

Diğer yemişlerin aksine yüksek nişasta ve su içeren kestanede ve yağ oranı düşüktür. İçeriğinde nişasta, lif, protein, , fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan doyurucu bir besindir. 100 gram kestane 160 kalori enerji sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermektedir.

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Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

KESTANENİN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR?

Kestanedeki karbonhidrat içeriği yüksek olmakla birlikte kompleks olduğu için yavaş emilir. Kompleks karbonhidratlar içerdikleri lif oranı yüksek olduğu için basit karbonhidratlar gibi kan şekerini fazla yükseltmez, diyabete, kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkartmaz.

Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

Kompleks karbonhidratlar vücudun enerji kaynağıdır. Özellikle kış aylarında enerji depolamak, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermek için tüketmek gerekir.

Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

Kestanede bulunan demir kansızlığı önler, magnezyum ve fosfor ise kemik metabolizmasının önemli bileşenleridir. Sakinleştirici özelliği vardır stresin giderilmesine yardımcı olur. Kestanedeki C vitamini, dişler, kemikler ve kan damarlarındaki matrix oluşumu için gereklidir.

Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

, yüksek içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilmektedir. Kestane kandaki alyuvarların yapımı için gerekli olan folik asit açısından da çok zengindir. Kestane en çok lif içeren yemişlerden biridir, içeriğindeki lif onu glisemik indeksi düşük bir yiyecek yapar, bu da kan şekerinin hızlı değil yavaş bir şekilde yükselmesini sağlar.

Kestanenin faydaları nelerdir? İşte kestanenin inanılmaz faydaları

Karaciğer ve mide için faydalıdır, ishali önler. Beyin için faydalıdır unutkanlığı ve alzheimeri önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. bebeklerde kalp ve damar sağlığı ve uygun nörolojik gelişim için yararlıdır. Kestane ayrıca trigliseridi düzenlemektedir.

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