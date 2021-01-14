Kestane, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların yenilebilen tohumlarıdır. Kışın gelmesiyle kestanenin kokusu sokakları sarmaya başladı. Bu soğuk akşamların vazgeçilmezi olan kestane sağlığa da birçok faydası bulunuyor. İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. Peki kış aylarının vazgeçilmez besini olan kestanenin faydaları nelerdir? Kestane sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte kestanenin mucizevi faydaları...