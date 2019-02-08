Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

Günde ne kadar su içilmeli? İşte kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı... Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız? Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir. GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı) 27 kilo: 0.75 litre 36 kilo: 1 litre 45 kilo: 1.25 litre 54 kilo: 1.5 litre 63 kilo: 1.75 litre 72 kilo: 2 litre 81 kilo: 2.25 litre 90 kilo: 2.5 litre