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Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

Günde ne kadar su içilmeli? İşte kilonuza göre içmeniz gereken ...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:18
Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?

Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.

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Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ?

(Kilonuza göre içmeniz gereken )

9 : 0.25 litre

18 kilo: 0.5 litre

Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

27 : 0.75 litre

36 kilo: 1 litre

Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

45 : 1.25 litre

54 kilo: 1.5 litre

Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

63 : 1.75 litre

72 kilo: 2 litre

Kilonuza göre ne kadar su tüketmelisiniz?

81 : 2.25 litre

90 kilo: 2.5 litre

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