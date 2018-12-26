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göre tüketmeniz gereken su miktarı...

Günde ne kadar su içilmeli? İşte göre içmeniz gereken su miktarı...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 10:19
Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?

Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.

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Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ?

( göre içmeniz gereken su miktarı)

9 kilo: 0.25 litre

18 kilo: 0.5 litre

Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

27 kilo: 0.75 litre

36 kilo: 1 litre

Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

45 kilo: 1.25 litre

54 kilo: 1.5 litre

Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

63 kilo: 1.75 litre

72 kilo: 2 litre

Kilonuza göre tüketmeniz gereken su miktarı...

81 kilo: 2.25 litre

90 kilo: 2.5 litre

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