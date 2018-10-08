Kışın neden balık yemeliyiz?

Balığın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel kışın balık yemenin faydaları hakkında detaylı bilgiler verdi... İnsan sağlığı açısından son derece önemli faydaları içinde barındıran deniz ürünlerinin her biri adeta birer sağlık deposu. Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden olan balık etinin, insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel balığın faydaları hakkında bilgi verdi. 1.KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR Balığın içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri kan yağlarını düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır 2. ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIR Yapılan arastırmalar haftada 1 balık tüketmenin beyindeki gri madde nöronlarını koruyabileceğini göstermiştir. Çalışmalarda haşlanmış veya fırında (kızartılmadan) balık tüketenlerin beyindeki öğrenme ve hatırlama merkezinin etkilendiği görülmüştür. 3.SAÇ VE DERİYİ GÜZELLEŞTİRİR Balık derinin iyi beslenmesini ve parlamasını sağlar. Yapılan çalışmalar balık ve balık yağının sedef hastalığına etki edebilecegini göstermiştir. 4.DEPRESTONU YENİN Araştırmalar antidepresanlarla birlikte balık tüketilmesinin balık tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiğini göstermiştir. 5.KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER Küçük balıklarda bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle menopoz döneminde balık tüketmek şart .