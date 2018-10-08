Kışın neden balık yemeliyiz?

İnsan sağlığı açısından son derece önemli faydaları içinde barındıran deniz ürünlerinin her biri adeta birer sağlık deposu. Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden olan balık etinin, insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel balığın faydaları hakkında bilgi verdi.