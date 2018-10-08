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ın neden yemeliyiz?

Giriş Tarihi: 08.10.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 18:45
Kışın neden balık yemeliyiz?

Balığın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel ın yemenin faydaları hakkında detaylı bilgiler verdi...

Kışın neden balık yemeliyiz?

İnsan sağlığı açısından son derece önemli faydaları içinde barındıran deniz ürünlerinin her biri adeta birer sağlık deposu. aylarının vazgeçilmez besinlerinden olan etinin, insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel balığın faydaları hakkında bilgi verdi.

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Kışın neden balık yemeliyiz?

1.KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Balığın içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri kan yağlarını düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır

Kışın neden balık yemeliyiz?

2. ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan arastırmalar haftada 1 tüketmenin beyindeki gri madde nöronlarını koruyabileceğini göstermiştir. Çalışmalarda haşlanmış veya fırında (kızartılmadan) balık tüketenlerin beyindeki öğrenme ve hatırlama merkezinin etkilendiği görülmüştür.

Kışın neden balık yemeliyiz?

3.SAÇ VE DERİYİ GÜZELLEŞTİRİR
derinin iyi beslenmesini ve parlamasını sağlar. Yapılan çalışmalar balık ve balık yağının sedef hastalığına etki edebilecegini göstermiştir.

Kışın neden balık yemeliyiz?

4.DEPRESTONU YENİN

Araştırmalar antidepresanlarla birlikte tüketilmesinin balık tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiğini göstermiştir.

Kışın neden balık yemeliyiz?

5.KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Küçük larda bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle menopoz döneminde balık tüketmek şart .

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