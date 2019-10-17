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sermek zararlı mı?

Evimiz dışında başka yerde tuvalete girdiğimizde mikroplardan korunmak isteriz. Tuvalette hijyenik olmak için sereriz. Peki zararlı mı?

Giriş Tarihi: 17.10.2019 02:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 02:13
Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?

Dışarıda tuvalete girdiğimizde yaptığımız ilk iş sermek oluyor. Hem kolay hem pratik gelen bu durum ne kadar sağlıklı merak konusu oldu. Peki zararlı mı?

Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?

Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor. Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.

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Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?

Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor

Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?

Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor. Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır. Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler için tuvalet kağıdı iyi bir mekandır.

Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?

Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir. Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek.

Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?

O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları %50 önlüyor.

Klozete tuvalet kağıdı sermek zararlı mı?
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