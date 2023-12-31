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Haberler Galeri Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 09:29

Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...

Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mumsu bir yapıya sahip olan bir maddedir. Ancak, kolesterolün tamamı kötü ve zararlı değildir. HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) ve LDL (düşük dansiteli lipoprotein) olmak üzere iki gruba ayrılır. HDL genellikle "iyi kolesterol" olarak adlandırılırken, LDL "kötü kolesterol" olarak bilinir. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamarları plakla tıkayabilir ve kalp krizi, felç ve inme riskini artırabilir. Kolesterol seviyelerinizi ölçmek için bir kan testi yaptırabilirsiniz. LDL kolesterolünü düşürmek için doğru besinleri seçmek önemlidir. İşte kötü kolesterolü azaltan yiyecekler...

Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...

Diyet yoluyla kötü kolesterolü düşürmek mümkündür. Bu konuda size en doğru bilgiyi ise hekiminiz verecektir ancak kolesterolü düşürmesiyle bilinen en etkili besinleri bu yazıda sizler için derledik.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi şımartmak istediğinizde tercih edebileceğiniz harika bir atıştırmalıktır. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki flavonoid sayesinde bitter çikolata diğer çikolatalardan çok daha yararlıdır.

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Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...

2017 yılında yapılan bir araştırma, bitter çikolata yemenin kandaki lipidleri zamanla iyileştirdiğini ortaya koydu. Tek yapmanız gereken ise en az yüzde 75 oranında kakaoya sahip bitter çikolatayı düzenli tüketmek.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...

ÇİLEK

Bitki bazlı bir bileşik olan polifenollerin kalp ve damar hastalıklarına karşı bir koruma sağladığı bilinmektedir.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...

Bu bileşik ise çilekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle düzenli çilek yemenin kalp krizi geçirme riskini azalttığına inanılmaktadır.

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