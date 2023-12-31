Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
09:29
Kolesterolü bitiren besin! Sadece bir kaşık tüketmek bile yetiyor...
Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mumsu bir yapıya sahip olan bir maddedir. Ancak, kolesterolün tamamı kötü ve zararlı değildir. HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) ve LDL (düşük dansiteli lipoprotein) olmak üzere iki gruba ayrılır. HDL genellikle "iyi kolesterol" olarak adlandırılırken, LDL "kötü kolesterol" olarak bilinir. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamarları plakla tıkayabilir ve kalp krizi, felç ve inme riskini artırabilir. Kolesterol seviyelerinizi ölçmek için bir kan testi yaptırabilirsiniz. LDL kolesterolünü düşürmek için doğru besinleri seçmek önemlidir. İşte kötü kolesterolü azaltan yiyecekler...