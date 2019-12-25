Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol, beslenme düzenine dikkat ederek kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır. Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesi genel olarak kolesterol olarak tanımlanır. Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol düzenli ve sağlıklı beslenmeyle kontrol altına alınabiliyor. İşte kolesterol hakkında merak edilenler ve kolesterolü kontrol altına almanızı sağlayacak maydanoz kürü tarifi…