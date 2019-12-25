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Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol, beslenme düzenine dikkat ederek kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır. Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesi genel olarak kolesterol olarak tanımlanır. Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol düzenli ve sağlıklı beslenmeyle kontrol altına alınabiliyor. İşte kolesterol hakkında merak edilenler ve kolesterolü kontrol altına almanızı sağlayacak maydanoz kürü tarifi…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:22
Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol, beslenme düzenine dikkat ederek kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır. Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesi genel olarak kolesterol olarak tanımlanır. Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol düzenli ve sağlıklı beslenmeyle kontrol altına alınabiliyor. İşte kolesterol hakkında merak edilenler ve kolesterolü kontrol altına almanızı sağlayacak maydanoz kürü tarifi…

Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

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Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, doğru ve sağlıklı bir beslenme, hayatımıza katacağımız düzenli egzersizler kolesterol hastalığına yakalanma ihtimalimizi oldukça düşürür.

Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Kolesterol değerini yükselten organımız karaciğerdir. Karaciğer, tükettiğimiz besinlerin türüne ve miktarına bağlı olarak yükselen kan şekeriyle birlikte kolesterol üretir.

Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Yüksek kolesterol tedavisinde en önemli konu ilaçsız tedaviler ve kesinlikle önemsenmesi gerekiyor. İlaçsız tedavi denilince akla ilk olarak sağlıklı beslenme geliyor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek kolesterol başta olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtulmak mümkün.

Kolesterolü bitiren şifa deposu besin!

Lipid adı verilen bir tür kan yağının yükselmesi ve damar sertliğine neden olmasıyla ortaya çıkan kolesterolü, evde hazırlayacağınız kür ile kontrol altına alabilirsiniz. Tabii ki tüm kürlerde olduğu gibi bu kürü denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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