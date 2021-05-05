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Haberler Galeri Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 08:51

Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!

Sağlığı tehdit eden dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan kalp damar tıkanıklığına neden oluyor. Kolesterol, Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesidir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle kontrol altına alınabilen kolesterol ihmal edildiğinde kronik hastalıklara neden oluyor. Peki hangi besinler kolesterolü dengeliyor. İşte kolesterolü dengeleyen süper besinler...

Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!

her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!

genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

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Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!

değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, doğru ve sağlıklı bir beslenme, hayatımıza katacağımız düzenli egzersizler kolesterol hastalığına yakalanma ihtimalimizi oldukça düşürür.

Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!

değerini yükselten organımız karaciğerdir. Karaciğer, tükettiğimiz besinlerin türüne ve miktarına bağlı olarak yükselen kan şekeriyle birlikte kolesterol üretir.

Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü bitiren süper besin!

Yüksek tedavisinde en önemli konu ilaçsız tedaviler ve kesinlikle önemsenmesi gerekiyor. İlaçsız tedavi denilince akla ilk olarak sağlıklı beslenme geliyor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek kolesterol başta olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtulmak mümkün.

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