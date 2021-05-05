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Giriş Tarihi: 05.05.2021 08:44Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 13:48
Kolesterolü dengeliyor! İşte kötü kolesterolü yok eden süper besin!
Sağlığı tehdit eden kolesterol dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan kalp damar tıkanıklığına neden oluyor. Kolesterol, Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesidir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle kontrol altına alınabilen kolesterol ihmal edildiğinde kronik hastalıklara neden oluyor. Peki hangi besinler kolesterolü dengeliyor. İşte kolesterolü dengeleyen süper besinler...