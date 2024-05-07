Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:45

Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor

Kalp damar sağlığını etkileyen ve ihmal edildiğinde ölümcül olabilen kolesterol, bazı besinlerin düzenli tüketilmesi sonucu kontrol altına alınabiliyor. Yapılan araştırmalar, sağlıklı yağlar içeren besinlerin beslenme rutinine eklenmesiyle damar tıkanıklığının önlenebileceğini ve kolesterol seviyelerinin dengelenebileceğini gösteriyor. Peki, hangi besinler kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterol seviyesini artırıyor? İşte kolesterolü dengeleyen besinler...

Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor

YEŞİL ÇAY:

Genellikle diyet sürecinde yağ yakımını hızlandırmak için tüketilen yeşil çay aynı zamanda kolesterolü de dengeler.

Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor

Yapılan araştırmalar, düzenli yeşil çay tüketiminin birçok kanser türünden koruduğunu göstermiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor

SARIMSAK:

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, kolesterol seviyesini düşüren allisin adlı bileşik içerir.

Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor

Sarımsak, mevsim geçişlerindeki hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor

ÇİLEK:

Lezzetli bir yaz meyvesi olan çilek, lezzeti kadar faydalı bileşenler de içeriyor. Antioksidan bakımından zengin olan çilek iyi bir C vitamini kaynağı görevi de görüyor.

SON DAKİKA