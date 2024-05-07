Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:45
Kolesterolü ilaçsız düşürüyor! Damarlardaki tıkanıklığı tek seferde açıyor
Kalp damar sağlığını etkileyen ve ihmal edildiğinde ölümcül olabilen kolesterol, bazı besinlerin düzenli tüketilmesi sonucu kontrol altına alınabiliyor. Yapılan araştırmalar, sağlıklı yağlar içeren besinlerin beslenme rutinine eklenmesiyle damar tıkanıklığının önlenebileceğini ve kolesterol seviyelerinin dengelenebileceğini gösteriyor. Peki, hangi besinler kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterol seviyesini artırıyor? İşte kolesterolü dengeleyen besinler...