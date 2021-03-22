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Haberler Galeri Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

değişti: 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

, iki haftada bir güncelleniyor. ve tavsiyesi üzerine, "Yerinde Karar" olarak adlandırılan bir dönem başlamış ve illerin renk koduna göre önlemlerin güncelleneceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritası verilerine göre, çok yüksek riskli iller yüzde 56 artarken, 'un ardından ve de kırmızıya bürünerek çok riskli iller arasına girdi. İşte, 22 Mart tarihli güncel koronavirüs risk haritası ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve adım adım haritanın kırmızıya dönüşümü...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 12:10
Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

tarafından iki haftada bir paylaşılan koronavirüs vaka sayısının illerdeki her 100 bine göre dağılımı ile renk kodlarını içeren haritası yayımlandı. Mavi renkli, yani düşük riskli iller hızla azalırken, , ve kırmızıa büründü. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte ve illere göre vaka sayısı vatandaşlar için merak konusu oldu. Paylaşılan son resmi verilere göre illerde vaka sayısı ne durumda ve hangi il hangi renk kodunda?

Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

İŞTE EN YÜKSEK ARTIŞ LİSTESİNDEKİ İLLER

6-12 Mart tarihlerinde 25 olan çok yüksek riskli il sayısına 14 il daha eklendi. , , Antalya, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Çankırı, Çorum, Niğde, Erzincan, Iğdır ve Malatya geçen haftadan bu yana vaka artışlarıyla çok yüksek riskli il kategorisine girdi.

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Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

MAVİ İL KALMAYABİLİR

100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 20'nin altında olan iller düşük riskli (mavi) kategoride yer alıyor. Vaka sayılarındaki artış aynı hızla devam ederse Türkiye'de düşük riskli iller arasında yer alan 7 ilden 6'sı orta risk grubuna geçebilir.

Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

ŞIRNAK DIŞINDA YERİNDE SAYAN YOK

Günde yalnızca ortalama 6 vaka tespit edilen ve haftalık 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 10'un altında olan Şırnak'ın ise orta risk grubuna geçiş yapması beklenmiyor.

Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

Kontrollü yeni normal sürecinde vaka sayılarındaki artış yoğun bakımlar ve yatak doluluk oranlarına da yansıdı.

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