Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

Sağlık Bakanlığı tarafından iki haftada bir paylaşılan koronavirüs vaka sayısının illerdeki her 100 bine göre dağılımı ile renk kodlarını içeren haritası yayımlandı. Mavi renkli, yani düşük riskli iller hızla azalırken, Ankara, İstanbul ve İzmir kırmızıa büründü. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte koronavirüs risk haritası ve illere göre vaka sayısı vatandaşlar için merak konusu oldu. Paylaşılan son resmi verilere göre illerde vaka sayısı ne durumda ve hangi il hangi renk kodunda?