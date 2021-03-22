Son Dakika: Koronavirüs risk haritası değişti: Sağlık Bakanlığı 22 Mart güncel koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodları

Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritası, iki haftada bir güncelleniyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tavsiyesi üzerine, "Yerinde Karar" olarak adlandırılan bir dönem başlamış ve illerin renk koduna göre önlemlerin güncelleneceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritası verilerine göre, çok yüksek riskli iller yüzde 56 artarken, İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir de kırmızıya bürünerek çok riskli iller arasına girdi. İşte, 22 Mart tarihli güncel koronavirüs risk haritası ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve adım adım haritanın kırmızıya dönüşümü...