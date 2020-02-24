Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni olan "koronavirüs" ailesine ait mutasyon geçirmiş ve "2019-nCov" olarak adlandırılan virüs, geçen yılın Aralık ayının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde insanlarda da hastalık oluşturmaya başladı. "Koronavirüs" ailesinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Koronavirüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor. Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "koronavirüs" hakkında uyarılarda bulundu.