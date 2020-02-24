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’ten korunmak için 10 öneri

Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni olan "" ailesine ait mutasyon geçirmiş ve "2019-nCov" olarak adlandırılan virüs, geçen yılın Aralık ayının son günlerinde 'in Wuhan kentinde insanlarda da hastalık oluşturmaya başladı. "Koronavirüs" ailesinin ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Koronavirüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor. Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "koronavirüs" hakkında uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:36
Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni olan "korona virüs" ailesine ait mutasyon geçirmiş ve "2019-nCov" olarak adlandırılan virüs, geçen yılın Aralık ayının son günlerinde 'in Wuhan kentinde insanlarda da hastalık oluşturmaya başladı.

Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

"Korona virüs" ailesinin ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Korona virüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor. Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "korona virüs" hakkında uyarılarda bulundu.

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Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

HIZLA BULAŞIYOR, RİSK OLUŞTURUYOR…

Korona virüsü, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaş yolu olabilir.

Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

Virüsün geçişini takiben 5-11 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır.

Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

Üst solumum yollarındaki bu tabloya, alt solunum yolları tutulumu da eklendiğinde hastanın durumu ağırlaşabilir.

Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

Korona virüs; 'ta %11 -12 ve MERS'te %35-50 olan yaşam kaybı oranları ile karşılaştırıldığında, %1-2 gibi oldukça düşük bir orana sahip olsa da hızla bulaşabilme özelliğine sahiptir ve bu nedenle tehlike oluşturmaktadır.

Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

ÖZEL KORUYUCU MASKE KULLANIMI VE HİJYEN KURALLARI ÖNEMLİ!

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu nedenle normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır.

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