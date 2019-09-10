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  • Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

'de adı geçen şifa dağıtıyor! (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

'de adı geçen mucize faydaları ile sizi şaşırtacak! Yediğimiz içtiğimiz besinlerin sağlığımıza doğrudan nasıl etki gösterdiğini artık hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir beslenme için tercih ettiğimiz besinler bizi hastalıklardan korur ve yaşam kalitemizi arttırır. İşte bu sağlıklı besinlerden bazıları var ki Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor. Peki (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler? İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 10:51
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

'de adı geçen mucize faydaları ile sizi şaşırtacak! Yediğimiz içtiğimiz besinlerin sağlığımıza doğrudan nasıl etki gösterdiğini artık hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir beslenme için tercih ettiğimiz besinler bizi hastalıklardan korur ve yaşam kalitemizi arttırır. İşte bu sağlıklı besinlerden bazıları var ki Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor. Peki (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler? İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, anlattı. İşte o ve faydaları...

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Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi).

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" diyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler şifa dağıtıyor! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da faydaları anlatılan mucize besinler...

Çünkü hurma Hz. Meryem'in loğusalığındaki yiyeceği idi. Şayet hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı; Allah diğer meyveleri Meryem'e ikram ederdi.

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