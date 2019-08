Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketimine dikkat!

Aşırı Tüketimi Oldukça Zararlı

Kırmızı etin dengeli tüketilmediği takdirde vücutta olumsuz etkilere sebep olacağını belirten Dr. Cem Arıtürk: "Kırmızı etin içeriğindeki kolesterol, hiperkolesterolemiye neden olabilir. Aşırı kırmızı et tüketimi hipertansiyon hastalığının da önemli sebeplerindendir. Kalp ve damar sistemi rahatsızlıkları, önerilen miktarların üzerinde kırmızı et tüketimi ile ilişkilidir. Özellikle işlenmiş et ürünlerinin tüketimi mide kanserine, kırmızı etin aşırı tüketilmesi ise kalın barsak kanserlerine neden olabilmektedir. Bunlar dışında pankreas ve prostat kanseri oluşumu da aşırı kırmızı et tüketimi ile ilişkilidir. Yine et tüketimine bağlı ürik asit miktarının artışı, idrar yolu taşlarına ve gut hastalığına neden olabilmektedir. Ayrıca hazımsızlık, şişkinlik gibi mide problemleri ve kabızlık gibi diğer sindirim sistemi problemlerine de neden olabilmektedir. Böylesi önemli ancak doğru şekilde ve miktarda tüketilmediğinde zarar verme potansiyeli olan kırmızı ete, raflardan tabağımıza kadar geçen her basamakta dikkat etmeliyiz. Yediğimiz etin kesim, depolanma, satış sürecindeki hijyen ve saklama koşulları çok önemlidir. Sağlıklı koşullarda kesilmiş, hazırlanmış ve soğuk zincir kurallarına uyulmuş olması sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde etkili olmaktadır" dedi.