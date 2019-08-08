Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketimine dikkat!

Kırmızı Etin Faydaları Neler?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, kırmızı etin faydalarını şu şekilde açıklıyor: "Bir defa kırmızı et çok iyi bir protein kaynağıdır. Sağlıklı bir beslenme programı içinde günlük kırmızı et tüketimi kişinin kilo, boy, yaş ve fiziksel özellikleri ile değişmekle birlikte 50-150 g arasında olmalıdır. Yaklaşık 100 g kırmızı et, sağlıklı bir erişkinin günlük protein ihtiyacını karşılamaya yeterli olmaktadır. Hem de kırmızı etin içeriğindeki aminoasitler, vücudun ihtiyacı olan tüm aminoasitleri içermektedir. Demir içeriği açısından da önemlidir. Kadınlar için gerekli olan 8 mg/gün ve erkekler için gereken 15 mg/gün miktarlarındaki demiri alabileceğimiz en iyi besin kaynaklarından biridir. Bu nedenle demirin rol oynadığı tüm basamakların sağlıklı yürümesinde kırmızı et tüketmek fayda sağlar. Kanda bulunan ve oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında bulunan demir, vücudun tüm dokularının oksijenlenmesi açısından oldukça önemlidir. Kas kitlesini korur ve enerji sağlar. Kırmızı et, protein içeriği ile hem kas kitlesinin sağlanması hem de gereğinde vücut için enerji kaynağı olarak kullanılabilmesinden dolayı değerli bir besindir. Çinko içerir ve bağışıklık sistemini destekler. Vücudun günlük ihtiyacı olan 15 mg'lık çinko için iyi bir kaynak olan kırmızı etin 100 gramında 7-8 mg kadar çinko bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında çok büyük öneme sahip olan çinko, aynı zamanda beyin fonksiyonlarında ve kas yapılanmasında da önem taşımaktadır. Ayrıca B vitamini deposudur. Kırmızı etin içinde bulunan B12 vitamini sinir sistemi, B6 vitamini bağışıklık sistemi, B3 vitamini sindirim sistemi ve B2 vitamini ise cilt ve göz sağlığı açısından önemlidir.