Kurban bayramında serinleten ikramları tercih edin

Serinlemek için gazlı içecekleri tüketmeyin
Havaların çok sıcak olduğu yaz günlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda beslenme kadar sıvı tüketimi de önemlidir. Sıcakla vücuttan atılan sıvının yerine konulması gerekmektedir. Bu nedenle en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Özellikle ana ve ara öğünler öncesi 1-2 su bardağı su tüketiminin günlük sıvı alımının artışına, daha az yemek yemeye ve gün boyu vücudun sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında ayran, kefir, maden suyu, bitki-meyve çayları da tüketilebilir. Ancak besin miktarının arttığı bayram dönemlerinde çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yiyeceklerin yanında tüketilen gazlı içecekler ise fazla miktarda şeker içermekle birlikte; yüksek enerji vermektedir. Ayrıca bu içecekler serinlemek için içilse de mide hassasiyetine, şişkinliğe de neden olmaktadır. Bu tür içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, mümkünse tüketilmemesi gerekmektedir.