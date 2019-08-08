Kurban bayramında serinleten ikramları tercih edin

Sıvı tatlılarla sağlıklı kalın

Bayramda tüketimi artan bir diğer besin ise tatlılardır. Ve söz konusu bayram olduğunda akıllara genellikle baklava, şekerpare, kadayıf gibi şerbetli tatlılar gelmektedir. Ancak Türk mutfağının hafif sütlü tatlıları unutulsa da onlar da bayram sofralarına çok yakışmaktadır. Aynı gün içinde birden fazla ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük; tatlı çeşitleri az olmalıdır. Bunun yanında misafirler için hamurlu, şerbetli tatlılardan ziyade daha hafif ve şeker oranı az tatlılar hazırlamak hem farklı hem de hafif bir seçenek olacaktır. Sütlü tatlılar, dondurmalı alternatifler de ikramlık için tercih edilebilir. Havaların sıcak olduğu hesaba katılırsa sıvı alımını da destekleyecek, serinlemeye de yardımcı tatlı tarifleri de iyi bir ikram seçeneği haline gelebilir.