Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nöbetlerini kökünden çözecek!

Kuru kuru öksürüyorsanız ve bu rahatsızlığınız ne yaparsanız yapın geçmiyorsa çözümü bu şifalı kürlerde olabilir. İşte meşhur öksürük geçiren tarifi ve diğer kürler...

Giriş Tarihi: 19.01.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 14:45
Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

Balgamın olmadığı ya da çok az bir şekilde zorlanarak çıkan balgamın olduğu öksürük çeşidi, olarak tanımlanır.

Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

Geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddetli görülen öksürüklerden kurtulmak için evinizde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler elbette mevcut.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

Uzun süreli devam eden nöbetlerini kökünden çözecek bu tarifleri evde kolayca yapabilirsiniz.

İşte meşhur öksürük geçiren tarifi ve diğer kürler...

Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

SOĞAN VE SU KÜRÜ

Orta büyüklükteki soğanı 6'ya ayırıp üzerine bir buçuk su bardağı kadar su koyarak kaynatın. Ilıdıktan sonra ne soğuk ne sıcak şekilde tüketin.

Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

SÜT VE GÜL HATMİ

1 su bardağı kadar kaynamış süte 7-8 adet gül hatmi ekleyin. Bir taşım kadar kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp 4-5 dakika ağzı kapalı duracak şekilde demleyin.

Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

Her gün 2 defa öğleden önce ve sonra tüketin.

Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek!

AYVA YAPRAĞI KÜRÜ

1-2 bardak sıcak suya önceden kurutulmuş ayva yapraklarını atın ve 10-15 dakika demleyin. İçine bal döküp, her gün 3 bardak kadar tüketin.

BİZE ULAŞIN