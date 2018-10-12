Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

KURU ÜZÜM NEDİR?

Kuru üzüm, tüm temel mineraller, vitaminler ve antioksidanlar dahil olmak üzere doğanın bize sunmuş olduğu armağanlarla doludur. Kuru üzümlerin içerisinde, en iyi kolesterol düşürücü ve anti-kanser nitelikleriyle bilinen resveratrol olarak bilinen bir fitokimyasalları vardır .



Tek başına yenilecek kadar lezzetli olmalarına rağmen yüzlerce tarifte kullanılmaktadır. Salatalarda ve yemeklerde düzenli olarak kullanılan kuru üzüm harika bir kambinasyon oluşturur. Kuru üzümlere marketlerden ve aktarlardan ulaşabilmeniz mümkündür.