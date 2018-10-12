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  • Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 10:13
Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

Kuru üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Kuru üzümün en önemli faydalarından birisi anemi hastalığını tedavi edecek kadar demir içeriğine sahip olmasıdır. nı merak edenler birazdan vereceğimiz bilgilere göz atabilirler. İşte sağlık açısından geniş yelpazesi olan kuru üzümün faydaları…

Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

Kuru üzüm faydaları saymakla bitmeyen bir kuruyemiştir. Kuru üzüm genellikle kansızlığı tedavi etme amacı ile tüketilmektedir. Kuru üzümün aynı zamanda karaciğeri arındırma etkisi olduğu bilinmektedir. Hem uygun fiyatlı hem de vücudumuzda önemli etkilere neden olan nı sizler için açıklıyoruz. Kuru üzümün faydalarını merak ediyorsanız haberimizin detaylarını okumaya devam edin…

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Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

KURU ÜZÜM NEDİR?

Kuru üzüm, tüm temel mineraller, vitaminler ve antioksidanlar dahil olmak üzere doğanın bize sunmuş olduğu armağanlarla doludur. Kuru üzümlerin içerisinde, en iyi kolesterol düşürücü ve anti-kanser nitelikleriyle bilinen resveratrol olarak bilinen bir fitokimyasalları vardır .

Tek başına yenilecek kadar lezzetli olmalarına rağmen yüzlerce tarifte kullanılmaktadır. Salatalarda ve yemeklerde düzenli olarak kullanılan kuru üzüm harika bir kambinasyon oluşturur. Kuru üzümlere marketlerden ve aktarlardan ulaşabilmeniz mümkündür.

Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI

Kuru üzüm, demir, bakır ve B kompleks vitaminleri ile doludur; günlük diyetinize değerli bir katkı sağlarlar. Düzenli olarak kuru üzüm tüketerek anemi veya demir eksikliğinden uzak durabilirsiniz.

Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

KANSERİ ÖNLER

Kuru üzümler içerisinde Kateşinler olarak bilinen yüksek seviyelerde polifenolik antioksidanlar, tümörlerin, özellikle de kolon kanserinin ortaya çıkmasına neden olan serbest radikalleri avlarlar . Diyetinizdeki kuru üzümleri dahil etmek, birçok kanser türünü önlemenin harika bir yoludur.

Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Üzümler özellikle zengin bir lif içeriği içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle, kronik kabızlığı tedavi etmek için büyük bir çare olarak kullanılırlar. Bağırsak hareketlerinizi düzenli hale getirmek istiyorsanız, gastrointestinal sisteminizi sağlıklı tutmak için düzenli olarak kuru üzüm tüketebilirsiniz.

Kuru üzümün bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Düzenli tüketildiğinde...

ZENGİN MİNERAL KAYNAĞI

Üzümlerde bulunan magnezyum ve potasyum gibi birçok önemli mineral vardır. Bunlar vücuttaki asidi azaltmada özellikle yararlıdır. Ayrıca, kan zehirlenmesine yol açan birçok metabolik durumu rahatlatırlar. Bu nedenle, birçok sağlık durumuna karşı etkili bir tedavidir.

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