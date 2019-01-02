Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

C vitamini yarışında limon, mandalina ve portakalı geçerek birincilik için ipi göğüsleyebilir. Öyle ki limonun 60 katı kadar C vitamini içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnunun faydaları da yapılan araştırmalarla ispatlanmış.



Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Doğru demlendiğinde ve kararında tüketildiğinde kuşburnunun faydası çok.



