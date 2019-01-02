Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

Günde iki fincan kuşburnu çayını ve bir yemek kaşığı şekersiz kuşburnu marmeladını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, kuşburnunun faydalarını anlattı.
C vitamini zengini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor.