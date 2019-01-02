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çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

Giriş Tarihi: 02.01.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 10:06
Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

C vitamini yarışında limon, mandalina ve portakalı geçerek birincilik için ipi göğüsleyebilir. Öyle ki limonun 60 katı kadar C vitamini içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnunun faydaları da yapılan araştırmalarla ispatlanmış.

Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Doğru demlendiğinde ve kararında tüketildiğinde kuşburnunun faydası çok.

Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

Günde iki fincan çayını ve bir yemek kaşığı şekersiz kuşburnu marmeladını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, kuşburnunun faydalarını anlattı.

C vitamini zengini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor.

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Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

KABIZLIK ÇEKİYORSANIZ…

Ülkemizde her mevsim yetişebilen , kabızlık şikayeti çekenler için doğal bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa fayda sağlayan kuşburnunun içeriğindeki pektin, laktasif etkiye sahip. Yani bağırsakların fazla çalışmasından ötürü ortaya çıkacak ishal benzeri etki yaratıyor. Böylece düzenli tüketildiğinde kabızlığı gideriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Bağırsak parazitlerini düşürüyor.

Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

MARMELADINI ŞEKERSİZ YAPIN

Kandaki kötü kolesterolün düşürülmesi ve iyi kolesterol seviyesinin yükselmesinde faydalı olan , bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Kuşburnunu çay olarak demleyip tüketebileceğiniz gibi, şekersiz marmeladını yaparak da faydalanabilirsiniz.

Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

KANSER HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR

Sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürerek zarar verebilen serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan , içeriğindeki güçlü antioksidanlarla kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini de engelliyor.

Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

İçeriğindeki K vitamininden dolayı kanın pıhtılaşmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle damar içinde kan pıhtısının oluşması ve kan akımının engellenmesi olarak adlandırılan tromboz ve toplardamar iltihabı, tromboflebit gibi sorunları olan hastaların dikkatli tüketmesi gerekiyor.

Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları bakın ne!

Türkiye'de özellikle kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliğine bağlı kansızlık çok yaygın bir sorun. Gıdalarla alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önlüyor. Çocukların büyüme ve gelişmesinde de faydalı ama ölçüyü kaçırmamak kaydıyla! Doktoruna danışmadan 1 yaşından küçük çocuklara verilmemeli.

püresinde bulunan önemli bir karotenoid olan likopen sadece kataraktın değil aynı zamanda diğer göz hastalıklarının da başlangıcı ve ilerlemesinde koruyucu etki gösteriyor.

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