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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.09.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 23:52
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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

kokusu sadece sizi ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir?..

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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz.

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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Sayısız faydası olan u yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz?

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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Tüm yapmanız gereken şey; bir u alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

lediğiniz ları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.

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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Peki, uyurken yanınıza koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

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leriyle uyumanın faydaları nelerdir?
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

GERGİNLİĞİNİZİ ALIR

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

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