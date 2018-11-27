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dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:31
Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.

Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine koymayı deneyebilirsiniz.

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Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz?

Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

1- Gerginliğinizi alır

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

Limon dilimleriyle uyumanın mucizevi faydaları!

2- Odaklanmanızı artırır

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise kokusu birebir...

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