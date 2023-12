LİMONU DİĞER BESİNLERLE BİRLİKTE TÜKETİN

Limon, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Ancak, diğer besinlerle birlikte tüketmek, C vitamininin emilimini artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, limonu salatanıza eklemek veya limonlu çay içmek, C vitamini alımını artırmaya yardımcı olacaktır.