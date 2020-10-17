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Haberler Galeri Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

Hastalıkları önlemek için tükettiğimiz besinlere dikkat etmek gerekiyor. Birçok besin içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde vücudu hastalıklardan koruyor hatta var olan hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Binlerce yıl önce tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık nasıl tüketilmelidir? Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir? "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler hangileridir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:48
Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

Hastalıkları önlemek için tükettiğimiz besinlere dikkat etmek gerekiyor. Birçok besin içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde vücudu hastalıklardan koruyor hatta var olan hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Binlerce yıl önce tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık nasıl tüketilmelidir? Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir? "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler hangileridir? İşte ayrıntılar...

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

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Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! Kanser hücrelerini bitiriyor...

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

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