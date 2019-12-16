Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

Susuzluğu gidermede önemli bir alternatif olan maden suyu, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.