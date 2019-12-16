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  • Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak içmenin inanılmaz faydaları

Susuzluğu gidermede önemli bir alternatif olan , açısından da birçok fayda sağlıyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:22
Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

Susuzluğu gidermede önemli bir alternatif olan , açısından da birçok fayda sağlıyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor.

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Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR

Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

zengin mineral içeriği ile cilt sağlığını korumak için de önemli katkıda bulunuyor; cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor.

Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

ROMATİZMAYA İYİ GELİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak " romatizma ve artrit ile ilgili enflamasyonların azaltılmasına yardımcı olur" diyor.

Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte günde 1 bardak maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

BÖBREKLERİ KORUYOR

İçeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar; kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkisi yaptığını gösteriyor.

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