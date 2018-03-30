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nun inanılmaz faydaları!

Giriş Tarihi: 30.03.2018 23:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 00:07
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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

Sık sık soda ile karıştırılan ancak sodaya kıyasla birçok mineral deposu olan içeriği ile birçok faydayı da beraberinde getiri. Vücuda yaptığı en büyük katkı kemik sağlığını ve kalsiyum olan maden suyunun saymakla bitmeyecek faydalarını sizler için derledik...

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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahip olan , magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum kaynağıdır. Düzenli tüketimi ile vücut ve cilt sağlığına fayda gösteren maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir. Her iki su da mideyi rahatlatma özelliğine sahipken; soda, maden suyu gibi mineral yönünden zengin değildir. Bu nedenle tüketilmesi önerilen soda değil maden suyudur. Maden suyu tüketimi, özellikle yaz aylarında terleme ile kaybedilen minerali geri kazanmak için önemlidir. Maden suyunun hamilelikte tüketimi en çok merak edilen konular arasındadır. En çok mineral takviyesine ihtiyaç duyulan bu dönemde, mineral açısından zengin olan maden suyunun tüketimi, hipertansiyon vb. sağlık sorunları yaşanmıyorsa tüketilebilir.

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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

MADEN SUYUNUN FAYDALARI

KEMİK SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

, kemikler için en önemli mineral olan kalsiyum kaynağıdır. Vücuttaki kemik, diş vb. dokulara yaptığı katkıyla, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Günde bir bardak içilen maden suyu günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Ayrıca kalsiyum içeriği ile kemikleri kuvvetlendirerek osteoporozdan korur. Özellikle çocuklarda büyüme döneminde ve hamilelikte artan mineral ihtiyacının (magnezyum, kalsiyum, flor ve sodyum gibi) karşılar.

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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

VÜCUT YAĞINI DENGELER

sülfat, bikarbonat iyonları içeriği ile vücuttaki yağı metabolize eden , kilo kaybına yardımcı olur. Yağ yakma konusunda önemli bir takviyedir.

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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

KAN BASINCINI DENGELER

magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan , kan basıncında dalgalanma sorunu yaşayan insanlar için bir nimettir. Her iki mineral de insan beyninin ve vücudun elektrolitik prosesine aktif şekilde katılır. Bu elektrolitik denge, insanlardaki kan basıncının korunması için çok önemlidir.

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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

KÖTÜ KOLESTEROL ÜRETİMİNİ DURDURUR

vücuttaki yağ oranını dengeleyen böylece kötü kolesterol üretimine de engel olur. Kötü kolestrol yağ dokularına ve kan kılcal damarlarına ve çevresine çöker. Kılcal damarları daraltması kalp krizi riskini artıran kan basıncını artırır. Maden suyu, kılcal damarlarda kolesterol büyümesini ve birikimini engeller. Bloke kılcal yolları yeniden açar.

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nun inanılmaz faydaları!
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

, sülfat içerir. Sülfatlar pankreasta lipaz ve amilaz gibi sindirim enzimleri üreten katalizörlerdir. Bu sindirim enzimleri şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları kolaylaştırır.

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