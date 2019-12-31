Mağara adamı dönemine dönüş

Bu egzersizler aralıklı olarak yapılan HIIT olarak tariflenen egzersizlerin etkili kalori yakımı, artan metabolik hız, geliştirilmiş oksijen tüketimi, düşük kalp atış hızı, kan basıncı ve kan şekeri faydalarını koruyabiliyor. Etkisi düşük gözükse bile faydalarından yararlanabiliyorsunuz. Kürek çekme aleti, HILIT için en verimli ekipmanlardan biri. Kürek düşük etkili ve her büyük kas grubunu (her vuruşta vücudun kaslarının yüzde 85'inden fazlasını) çalıştırır ve eklemlerindeki stresi en aza indirirken dayanıklılık kazanımlarını en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

