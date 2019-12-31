Mağara adamı dönemine dönüş

Bir mağara adamı gibi büyük kas kütlelerinizi çalıştırın. Kürek çekme aleti kullanın. Eğlenerek yapılacak en güzel egzersiz dans. Teknolojiyi kullanın, tek yumruk dahi yemeden boks yapın. Halit Yerebakan SABAH okurları için yazdı. Bir mağara adamı gibi büyük kas kütlelerinizi çalıştırın. Kürek çekme aleti kullanın. Eğlenerek yapılacak en güzel egzersiz dans. Teknolojiyi kullanın, tek yumruk dahi yemeden boks yapın. Halit Yerebakan SABAH okurları için yazdı. Kaç yaşında olursanız olun düzenli egzersiz hayat kalitenizi arttırır. Hadi, şimdi bir karar verin ve kendinize bir egzersiz programı belirleyin. Sürekli değişen yeni egzersiz akımlarını takip etmek pek kolay değil. Ne yapacağınıza karar veremiyorsanız eğer, 2020'nin spor trendlerine bir göz atın derim. İşte, 2020'de hayatınıza girecek ve terlemeyi dört gözle bekleyeceğiniz yeni egzersizler... İLKELLİĞE DÖNÜŞ: 2020'nin en ilginç akımlarından biri mağara adamı tarzı egzersizler olacak gibi görünüyor. Uzmanlara göre medeniyetle birlikte temel hareket yeteneğimizi kaybettik. Bu yüzden doğal vücut hareketlerimizi güçlendirmek için kısmi dans, kısmi hareketlilik gibi antrenmanlar hayatımıza girdi ve giderek daha çok ilgi çekiyor. İlkel hareketler eğlenceli, bununla birlikte nörolojik gelişim, koordinasyon ve kilo kaybına da yardımcı oluyor. Size odun kesin demiyorum ama büyük kas kütlelerini kullanarak yapılacak kürek çekme gibi egzersizlere yönelin. Kışın bu sporu yapmak zor olacağından evde de kürek çekme aletiyle bu antrenmanı yapabilirsiniz. YENİ ANTRENMAN SİSTEMİ HILIT: Şehir hayatının yoğun koşturmasında, egzersize de yer açmak için hayatımızda bir süredir yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar var. 2020'ye ise mikro yüksek yoğunluklu antrenmanlar damga vuracak ve buna da kısaltılmış adı ile HILIT deniyor. Yani çayınız demlenirken, otobüs beklerken, hatta ofisinizde birkaç dakikalık egzersizlere fırsat bulabileceksiniz. Bu egzersizler aralıklı olarak yapılan HIIT olarak tariflenen egzersizlerin etkili kalori yakımı, artan metabolik hız, geliştirilmiş oksijen tüketimi, düşük kalp atış hızı, kan basıncı ve kan şekeri faydalarını koruyabiliyor. Etkisi düşük gözükse bile faydalarından yararlanabiliyorsunuz. Kürek çekme aleti, HILIT için en verimli ekipmanlardan biri. Kürek düşük etkili ve her büyük kas grubunu (her vuruşta vücudun kaslarının yüzde 85'inden fazlasını) çalıştırır ve eklemlerindeki stresi en aza indirirken dayanıklılık kazanımlarını en üst düzeye çıkarmasını sağlar. YÜRÜYÜŞ: Yürüyüş aktiviteler arasındaki en vazgeçilmez olanı. Yeni akım ise 'yürüyüş kulüpleri'. Buradaki amaç dışarı çıkma, hareket etme ve benzer düşünenlerle tanışarak sosyalleşmek.