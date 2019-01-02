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yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

Giriş Tarihi: 02.01.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 19:42
Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlık üzerinde pek çok önemli fayda sağlıyor. Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte dikkate almanız gereken öneriler...

Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu.

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Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydalar sağlıyor.

Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

Örneğin bol gözenekli bir kabuğa sahip olan diğer turunçgillere göre daha çabuk su kaybettiği için aldıktan sonra 2-3 gün içinde tüketmeniz biyo yararlılığı açısından önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik mandalinanın sağlığımız üzerindeki önemli yararlarını anlattı, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Zengin C vitamini içeriği ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

YENİ HÜCRELERİN OLUŞUMUNU DESTEKLİYOR

B vitamininden de oldukça zengin olan vücutta DNA ve RNA oluşumunda görev alarak yeni hücrelerin oluşmasını destekliyor.

Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

KANSERE KALKAN OLUYOR

İçeriğindeki folat sayesinde kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini önlemede etkili oluyor.

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