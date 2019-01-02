Mandalina yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor!

Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlık üzerinde pek çok önemli fayda sağlıyor. Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte dikkate almanız gereken öneriler...