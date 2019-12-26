Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

Kansere karşı etkili, soğuk algınlığına karşı koruyucu, vitamin ve şifa deposu mandalina pek çok kişi için vazgeçilmez meyvelerden. Turunçgillerin önemli bir üyesi olan bu lezzetli meyvenin soğuk algınlığı riskini azalttığını hemen hepimiz biliyoruz. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte birçok faydası daha var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, mandalinanın az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Peki mandalinanın faydaları nelerdir? İşte merak edenler için mandalinanın faydaları...