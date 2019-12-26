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  • Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

Kansere karşı etkili, soğuk algınlığına karşı koruyucu, vitamin ve şifa deposu pek çok kişi için vazgeçilmez meyvelerden. Turunçgillerin önemli bir üyesi olan bu lezzetli meyvenin soğuk algınlığı riskini azalttığını hemen hepimiz biliyoruz. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte birçok faydası daha var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, mandalinanın az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Peki nelerdir? İşte merak edenler için mandalinanın faydaları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:12
Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

Kansere karşı etkili, soğuk algınlığına karşı koruyucu, vitamin ve şifa deposu pek çok kişi için vazgeçilmez meyvelerden. Turunçgillerin önemli bir üyesi olan bu lezzetli meyvenin soğuk algınlığı riskini azalttığını hemen hepimiz biliyoruz. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte birçok faydası daha var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, mandalinanın az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Peki nelerdir? İşte merak edenler için mandalinanın faydaları...

Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Stres ve kötü beslenme gibi etmenler kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa kolayca yakalanmasına zemin hazırlayabiliyor. anti-inflamatuar A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalık riskini düşürüyor.

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Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

KANSERDEN KORUNMAYA KATKI SAĞLIYOR

hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. Mandalinanın içerdiği fito-kimyasallar vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Anti-kanserojen bileşikler normal hücrelerin kanserleşmesini ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı oluyor.

Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

oldukça düşük glisemik indekse sahip. 2 küçük boy mandalina (100 gr) yaklaşık 53 kalori ve 2,1 gram posa içeriyor. Bu özelliği ile 1 porsiyon mandalina kan şekerini aniden yükseltmiyor, içinde bulunan şekeri kana yavaş yavaş karışıyor. Ancak fazla tüketmek kan şekerinin yükselmesine neden olacağından aşırıya kaçmamak, taze sıkılmış da olsa suyu yerine posasıyla yemek şart.

Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

KÖTÜ KAN YAĞLARININ AZALTILMASINA DESTEK OLUR

Mandalinada bulunan flavanoidler kalp sağlığını desteklerler. Çalışmalar antioksidandan zengin turunçgil tüketimin kötü kolesterol - LDL'yi ve trigliseridi düşürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda vitamin C kalp hastalığı riskini azaltma ile ilişkili.

Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

TANSİYONU DÜZENLİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker "Mandalinanın yüksek potasyum ve düşük sodyum içermesi onu anti-hipertansif yapar. Hipertansiyon, yüksek sodyum yani tuz alımıyla ilişkilidir. Potasyum, sodyum ile tersinir çalışır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimini azaltmak öncelikli hedef olmalıdır. Tuz içeren bir öğünü potasyumdan zengin sebze ve meyvelerle dengelemek ise tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.

Mandalinanın süper faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Göz sağlığını korumak ve iyi bir görüş için karotenoid içeren besinlerin tüketimi oldukça önemli. karotenoid ve A vitamini içeriği sayesinde sarı nokta hastalığından korunmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda gözde basıncı azaltarak glokomdan korunmaya katkı sağlıyor.

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