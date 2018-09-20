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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

Bugüne kadar hep fındığın içini yedik kabuğunu attık. Meyveleri kabuklu asla yemedik. Peki doğru mu yaptık? İşte bugüne kadar bildiğimiz tüm doğruların aslında 'doğru' olmadığını kanıtlayan araştırma.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 10:13
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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

Meyvelerin, sebzelerin hatta kuru yemişlerin inanılmaz faydaları...

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

TÜBİTAK desteğiyle yaklaşık 2 yıl boyunca laboratuvar ortamında çalışma yürüten Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki akademisyenler, atıklarının inanılmaz bir etkisini ortaya çıkardılar.

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesindeki akademisyenler, TÜBİTAK desteğiyle yaklaşık 2 yıl boyunca laboratuvar ortamında yürüttükleri çalışma sonucu atıklarından kemoterapi ilaçlarının etken maddesini elde ederek pilot üretim aşamasına getirdi.

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

Yaklaşık 500 bin ton tarımsal atık olarak bulunan dış kabuğu, çotanak ve yaprakları üzerinde çalışmalar yapan akademisyenler, bilimsel araştırma ve deney hayvanları üzerindeki denemeler sonucunda, dünyadaki ticaret hacmi 2 milyar dolar olan üç kemoterapi ilacının etken maddesini elde etti.

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

Daha sonra farklı aşamalarda denemeler yapan bilim adamları, ilacın üretimi için yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

atıklarından elde edilen etken maddenin ilgili firmalar tarafından ilaca dönüştürülerek kanser tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış!
Meğer asıl faydası kabuğundaymış!

Faydalı olan yalnızca kabuğu değil. İşte bugüne kadar bilmediğimiz öğrenince inanamadığımız gerçekler... Kabuğu kendisinden bile faydalı olan sebze ve meyveler...

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