Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz "Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. Limon kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı koruyor. Ancak kalsiyum seviyeniz düşükse, böbreklerinizde kalsiyum oksalat taşı varsa ya da geçmişte olduysa mutlaka doktora danışmak gerekir. Yine limon suyu büyük tansiyonu düşürdüğü için, düşük tansiyonlu olan veya tansiyon ilacı kullanan kişiler doktora danışmadan tüketmemeli" diyor. Yüksek tansiyona iyi gelen, karaciğer hastalıklarından kansere kadar birçok faydası bulunan limon kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar…