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asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz "Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. Limon kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı koruyor. Ancak kalsiyum seviyeniz düşükse, böbreklerinizde kalsiyum oksalat taşı varsa ya da geçmişte olduysa mutlaka doktora danışmak gerekir. Yine limon suyu büyük tansiyonu düşürdüğü için, düşük tansiyonlu olan veya ilacı kullanan kişiler doktora danışmadan tüketmemeli" diyor. Yüksek tansiyona iyi gelen, karaciğer hastalıklarından kansere kadar birçok faydası bulunan limon kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.11.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 15:50
Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı faydalarını anlattı.

DİŞ ETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

KARACİĞERDE YAĞLANMAYI AZALTIYOR

Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

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Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

BAĞIRSAKLARI KORUYOR

Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

HÜCRE HASARINI ÖNLÜYOR

İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor.

Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor. Avustralya'da yapılan bir çalışma ağız, boğaz ve mide kanserini riskini 40-50 oranında azalttığını ortaya koyuyor.

Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz "Limon, kabuğunda bulunan flavonoidlerden olan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısını korur ve pıhtılaşma riskini azaltır. Yüksek C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını azaltır" diyor.

Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

Birçoğumuz yemek yaparken patlıcan saplarını çöpe atıyoruz ancak patlıcan sapları da en az gövdesi kadar faydalı. Peki patlıcan sapı nasıl kullanılır ve hangi sağlık sorunlarına iyi gelir? İşte cevapları...

HEMOROİD HASTALIĞINA DOĞAL TEDAVİ:

Patlıcan sapı suyu, hemoroit hastalığını tedavi için kullanılan ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında doğal bir tedavi yöntemi sayılır.

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