Meğer asıl faydası kabuğundaymış! İşte mucize besin...

Birçoğumuz yemek yaparken patlıcan saplarını çöpe atıyoruz ancak patlıcan sapları da en az gövdesi kadar faydalı. Peki patlıcan sapı nasıl kullanılır ve hangi sağlık sorunlarına iyi gelir? İşte cevapları...

HEMOROİD HASTALIĞINA DOĞAL TEDAVİ:

Patlıcan sapı suyu, hemoroit hastalığını tedavi için kullanılan ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında doğal bir tedavi yöntemi sayılır.