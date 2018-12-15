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  • Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

Lezzeti ve faydalarıyla mutfaklarımızda yer edinen ve severek tüketilen muzun, çiçeğinin de çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Araştırmalar sonucu eski zamanlarda ilaç olarak kullanılan muz çiçeğinin her derde deva olduğu ortaya çıktı. İşte şeker hastalığından kansere kadar sayısız faydası bulunan muz çiçeğiyle ilgili faydalı bilgiler...

Giriş Tarihi: 15.12.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 15:04
Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

Muzun faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Ancak muz çiçeğinin sağlık açısından inanılmaz faydalar sağladığını ve neredeyse her derde deva olduğunu biliyor muydunuz?

Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

Yapılan araştırmalar sonucunda muz çiçeğinin içerisinde yer alan tomurcukların doğal ilaç etkisi gösterdiği ortaya çıktı. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız muz çiçeğinin faydalarını tek tek sıraldı.

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Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

Muz çiçeği muz demetinin sonunda bulunan, koyu mor renkte bir çiçektir. İç kısmında ise muz meyvesi oluşturacak küçük tomurcuklar bulunur.

Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

Muz çiçeği içerisinde bulunan doğal mineraller sayesinde eski zamanlarda ilaç olarak kullanılırmış. Peki neye iyi gelir muz çiçeği, ne gibi hastalıklara şifa olur? İşte muz çiçeğinin faydaları…

Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

ŞEKER HASTALIĞINI TEDAVİ EDER

Diyabetik hastalar veya anemi hastaları muz çiçeklerini bol bol tüketmelidir. Muz çiçeği lif ve demir açısından zengin olduğu için kan şekeri seviyesini düşürür ve aynı zamanda vücuttaki hemoglobin seviyesinin yükselmesini sağlar.

Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

VİTAMİN DEPOSUDUR

Muz çiçekleri önemli vitamin çeşitleri olan C, A ve E vitaminlerini içerir. Aynı zamanda önemli derece potasyum ve lif taşırlar.

Meğer şifa o meyvenin çiçeğindeymiş... Şeker hastalığından kansere kadar her derde deva!

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Muz çiçekleri lif açısından zengindir. Çözünür lif, suyun içinde eriyerek jel kıvamına geldiği için gıdaların sindirim kanalına kolaylıkla girmesini sağlar. Çözünmeyen lif ise, suda çözülmediğinden sindirilmemiş besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Her ikisi tür lif de sağlıklı sindirimi ve besin emilimini artırır.

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