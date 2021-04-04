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Haberler Galeri Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 08:54

canavarı! İşte canlandırarak vücutta yağ bırakmayan ...

Covid-19 salgını görülmesinden bu yana evde kalma süreleri uzadı. Bununla beraber hareket ve egzersizler azaldı. Toplumsal olarak kilo artışı yaşandı. Hareketsizlikle beraber yavaşlayan kilo alımından önemli bir rol oynuyor. Peki hızlandırmanın bir yolur var mı? Bu noktadan etkili oluyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran gıdaları sıralayarak uyarılarda bulundu. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? İşte besinler...

Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak tüketmekte fayda var. hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

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Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...

hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...

Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.

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