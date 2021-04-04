Metabolizma canavarı! İşte metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan besinler...

Covid-19 salgını görülmesinden bu yana evde kalma süreleri uzadı. Bununla beraber hareket ve egzersizler azaldı. Toplumsal olarak kilo artışı yaşandı. Hareketsizlikle beraber yavaşlayan metabolizma kilo alımından önemli bir rol oynuyor. Peki metabolizmayı hızlandırmanın bir yolur var mı? Bu noktadan besinler etkili oluyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran gıdaları sıralayarak uyarılarda bulundu. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? İşte metabolizma canavarı besinler...