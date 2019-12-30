Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

"Yılbaşı akşamı da diyet olmaz ki!" düşüncesiyle, bütün yıl beslenmesine en çok dikkat eden kişiler bile ipin ucunu kaçırabiliyor. Ancak bir gecelik kaçamak kronik hastalıklarda ciddi tehlikelere yol açabilirken, sağlıklı kişilerde de yeni yılın ilk günü baş ağrısı, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, yeni yılın ilk günü vücudu toksinlerden arındırmak gerektiğini belirterek, bunun için mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı basit ama etkili kurallar olduğunu söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, 1 Ocak'ta vücudu toksinlerden arındırmanın ve metabolizmayı dengelemenin 9 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.