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Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

"Yılbaşı akşamı da olmaz ki!" düşüncesiyle, bütün yıl beslenmesine en çok dikkat eden kişiler bile ipin ucunu kaçırabiliyor. Ancak bir gecelik kaçamak kronik hastalıklarda ciddi tehlikelere yol açabilirken, sağlıklı kişilerde de yeni yılın ilk günü , hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, yeni yılın ilk günü vücudu toksinlerden arındırmak gerektiğini belirterek, bunun için mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı basit ama etkili kurallar olduğunu söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, 1 Ocak'ta vücudu toksinlerden arındırmanın ve metabolizmayı dengelemenin 9 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:30
Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

"Yılbaşı akşamı da olmaz ki!" düşüncesiyle, bütün yıl beslenmesine en çok dikkat eden kişiler bile ipin ucunu kaçırabiliyor. Ancak bir gecelik kaçamak kronik hastalıklarda ciddi tehlikelere yol açabilirken, sağlıklı kişilerde de yeni yılın ilk günü , hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, yeni yılın ilk günü vücudu toksinlerden arındırmak gerektiğini belirterek, bunun için mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı basit ama etkili kurallar olduğunu söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, 1 Ocak'ta vücudu toksinlerden arındırmanın ve metabolizmayı dengelemenin 9 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

UYANIR UYANMAZ BİR BARDAK SU İÇİN

Uyandığınızda içtiğiniz 1 bardak su, önceki akşam tükettiğiniz yüksek yağlı gıdalar veya şekerli içecekler sonrası vücutta oluşan toksinleri temizlemeye yardımcı oluyor; iç organlara oksijenin ulaşmasını ve cildin nemini korumasını sağlıyor.

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Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

KAHVALTIYI SAKIN ATLAMAYIN

Geç uyansanız da kahvaltıyı atlamamaya; özellikle poğaça, börek, salam, sosis, reçel gibi besinlerden uzak durarak sağlıklı bir kahvaltı yapmaya özen gösterin. Proteinden zengin besinler, yumurta, beyaz peynir, zeytin, ceviz, tam buğday ekmek ve yeşillikten oluşan hafif bir kahvaltı; önceki akşam yediğiniz ağır yemeği dengelemenize yardımcı oluyor.

Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

'DÜN AKŞAM ÇOK KAÇIRDIM' DEYİP AÇ KALMAYIN

Çok fazla kaçırdığınızı düşünerek kendinizi uzun saatler aç bırakmak yanlış. Kan şekerinizi dengede tutmak için öğünlerinizi aksatmayın. Önemli olan tükettiğiniz besinlerin içeriği. Hazır gıdalar, karbonhidrattan zengin öğünler yerine protein ağırlıklı besinler ile bitkisel kaynaklı besinleri tüketmeye özen gösterin.

Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yılbaşı akşamı fazla tükettiğiniz yiyecekleri sindirebilmek ve midenizi rahatlatmak için dışarı çıkıp yarım saat tempolu yürüyüş yapın. Tempolu yürüyüş, harcadığınız enerji miktarını artırırken, bir önceki gün aldığınız fazla enerjiyi dengelemenize yardımcı oluyor. Ayrıca fiziksel aktivite serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi mutluluk ve enerji verici hormonların salgılanmasına yardımcı oluyor. Bu da yılın ilk gününde daha enerjik ve pozitif olunmasını sağlıyor.

Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

1 KASE YOĞURT TÜKETİN

ve Uzmanı Roksi Menase "Bağırsak floramız; yiyip içtiklerimizden, besinlerin içerisindeki koruyucu ve katkı maddelerinden, ilaçlardan, stresten ve diğer birçok faktörden etkilenir. Bağırsak floramızı korumak bağışıklık sistemimiz kadar ruh sağlığımız için de çok önemlidir. Bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir gibi probiyotik besinler, ağır yiyecek ve içecekler ile geçen bir akşamdan sonra bağırsak sağlığımızı olumlu etkileyecektir" diyor.

Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

GÜN İÇERİSİNDE SIK SIK BOL SU İÇİN

Yılbaşı gecesi yemeğin yanında su içmek ihmal edilip; şekerli, gazlı ve alkollü içecekler gibi yüksek karbonhidrat içeriğine sahip içecekler tüketilebiliyor. Yüksek karbonhidrat tüketiminin ise vücutta su tutma etkisi var. O nedenle ertesi gün en az iki litre su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmek, vücudunuzda ödem oluşmasını engellediği gibi, oluşan toksik maddelerin de atılmasını sağlıyor.

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