Mevsim geçişlerinde 10 sağlıklı beslenme önerisi

Yazdan sonbahara geçişte güneşin etkisini azaltmasıyla birlikte ısı değişimlerine maruz kalan metabolizma, soğuk havayla daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması sonucu bağışıklık sistemi zayıflar, hastalıklarla mücadele edemez, kilo kontrolü sağlanamaz. Aynı zamanda havanın erken kararması ve güneşin etkisini azaltması ile yorgunluk, mutsuzluk ve depresif ruh hali oluşur. Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak, vücut direncinizi arttırmak, kilonuzu kontrol altına alabilmek için Uzm. Dyt. Gamze Çakaloğlu 10 beslenme önerisinde bulundu.