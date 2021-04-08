Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs belirtileri milyonların gündemine geliyor. Yeni tip coronavirüsün mutasyona uğrayarak vücutta ağır hasara sebep olan salgınla ilgili olarak mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, mutasyonlu coronavirüs nasıl anlaşılır gibi sorulara yanıt aranıyor. Her yaştan kişiye kolaylıkla bulaşabilen virüsün soğuk algınlığı ve grip semptomları ile kendini gösterdiğini ifade edilse de birçok belirtisi bulunuyor. İşte mutasyonlu koronavirüs belirtileri ve bilinmeyenleri!