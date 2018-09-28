Nar tüketmek kalp krizi riskini azaltıyor

Oksidatif stresin sperm disfonksiyonuna neden olduğu ve kadınlarda doğurganlığı azalttığı çalışmalarca gösterilmiştir. Nar suyunun plasentada da oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir, ancak araştırmacılar, bunun sağlayabileceği kesin faydaları henüz bilmemektedirler. Nar suyu içmek hem kadın hem erkeklerde seks hormonlarının ana hormonlarından olan testosteron seviyelerinde artış sağlamaktadır. Nar geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet için bir çare olarak kullanılmıştır. Narın diyabet üzerindeki etkileri hakkında hala çok şey bilinmezken, insülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.