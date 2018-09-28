Nar tüketmek kalp krizi riskini azaltıyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "1 orta boy nar yaklaşık 100 kcal dir, 26 gram karbonhidrat içerir. Mükemmel bir C ve K vitamini, iyi bir lif, potasyum, tiamin, folat, manganez ve bakır kaynağıdır. 122 adet fitokimyasal içerir. Fitokimyasallar bitkiler tarafından üretilen bileşiklerdir, hücreleri korumak için birlikte çalışırlar. Bütün meyveler arasında en kuvvetli (flavonoidler ve polifenoller) antioksidandır. Antioksidanlar hücre hasarını önlemek için serbest radikalleri nötralize ederler. Kanser karşıtı ve bağışıklık destekleyici etkileri mevcuttur. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) ve anti inflamatuar (iltihaplanma karşıtı) özelliktedir" dedi.