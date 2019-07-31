Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Sigaranın zarar vermediği organımız yok. Sigara maalesef tüm organları etkileyerek, çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz... Peki ciğerleri temizleyen besinler neler? Sigaranın etkisini yok eden besinler hangileri? Nikotini vücuttan atmaya yardımcı mucizevi besinler neler? Hangi besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olur? İşte tüm bu soruların cevapları ve sağlığımıza faydalı besinler listesi...