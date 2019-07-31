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  • Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı şaşırtıyor! İşte ve ...

isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken neler? Sigaranın zarar vermediği organımız yok. Sigara maalesef tüm organları etkileyerek, çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. başta olmak üzere, , , cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz... Peki neler? hangileri? neler? Hangi besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olur? İşte tüm bu soruların cevapları ve sağlığımıza faydalı besinler listesi...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 09:30
Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken neler? Sigaranın zarar vermediği organımız yok. Sigara maalesef tüm organları etkileyerek, çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. başta olmak üzere, , , cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz... Peki neler? hangileri? neler? Hangi besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olur? İşte tüm bu soruların cevapları ve sağlığımıza faydalı besinler listesi...

Sigarayı bırakmada yardımcı ve vücuttaki nikotini temizleyen bu besinleri bol bol tüketin! İşte sigarayı bıraktıran besinler listesi...

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

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Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler şaşırtıyor! İşte ciğerleri temizleyen besinler ve faydaları...

Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

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