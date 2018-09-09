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i vücuttan temizlemenin yolları

Giriş Tarihi: 09.09.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 20:59
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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

SU

Vücuttaki lerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

Kivi

i vücuttan atmanızı sağlar.

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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

HAVUÇ SUYU

Eğer siz bir tiryakiyseniz in vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

Havuç suyu, nın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve den arınmasını sağlar.

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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

ISIRGAN

Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken den kurtulabilirsiniz.

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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

ZENCEFİL

Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve içme isteğini azaltır.

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i vücuttan temizlemenin yolları
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

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