Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

SU Vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır. Kivi Nikotini vücuttan atmanızı sağlar. HAVUÇ SUYU Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar. ISIRGAN Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz. ZENCEFİL Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır. İŞTE SİGARA İSTEĞİNİ AZALTAN BESİNLER PORTAKAL