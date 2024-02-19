Nöroloji uzmanları ’Mutlaka tüketin’ diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Unutkanlık, halsizlik, kafa karışıklığı gibi sorunlar günlük hayatı zorlaştırır. Beynin işlevsel olarak sağlıklı çalışabilmesi için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerekir. İşte bir porsiyonuyla bile beyin hücrelerini yenileyen besinler...