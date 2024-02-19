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Haberler Galeri Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor
Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:48

Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Nöroloji uzmanları, içerdiği besin değerleri sayesinde faydaları saymakla bitmeyen bazı besinlerin beslenme rutininde daha sık yer alması gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, antioksidan bakımından zengin besinlerin beyin hücrelerini daha hızlı onardığını ve yenilediğini gösteriyor. Peki, hangi besinler antioksidan bakımından zengin? İşte tükettiğiniz andan itibaren bilişsel fonksiyonları etkileyen besinler...

Nöroloji uzmanları ’Mutlaka tüketin’ diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Beyin hücrelerini yenileyen besinler çoğunlukla Omega-3 içeren besinlerdir. Omega-3 içeren besinler sık sık tüketildiğinde beyin hücrelerinin hızlı bir şekilde yenilenmesi kolaylaşır.

Nöroloji uzmanları ’Mutlaka tüketin’ diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Unutkanlık, halsizlik, kafa karışıklığı gibi sorunlar günlük hayatı zorlaştırır. Beynin işlevsel olarak sağlıklı çalışabilmesi için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerekir. İşte bir porsiyonuyla bile beyin hücrelerini yenileyen besinler...

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Nöroloji uzmanları ’Mutlaka tüketin’ diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

KURUYEMİŞ:

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan kuruyemişlerin bol bol tüketilmesi beyin fonksiyonlarının sağlıklı işleyişini kolaylaştırıyor. Özellikle; ceviz, badem ve fındık gibi besinlerin tüketilmesi içerisindeki antioksidanlar ve E vitamini bakımından da beyin hücrelerinin yenilenmesine olanak sağlıyor.

Nöroloji uzmanları ’Mutlaka tüketin’ diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

BAHARATLAR:

Zerdeçal, kekik, biberiye gibi baharatların içerisinde bulunan antioksidanlar beyin sağlığına katkıda bulunuyor.

Nöroloji uzmanları ’Mutlaka tüketin’ diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

MEYVE VE SEBZELER:

Antioksidan bakımından zengin olan meyve ve sebzeler hafıza fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlıyor. Antioksidanlar, beyinde serbest radikallere karşı koruyucu etki gösteriyor. Yaban mersini, çilek, böğürtlen, brokoli, turunçgiller gibi besinler antioksidan bakımından en zengin besinlerdendir.

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