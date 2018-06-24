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Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!

Giriş Tarihi: 24.06.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 11:29
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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

Birçok sağlık sorununuzu ayaklarınıza bakarak anlayabilirsiniz...

KILSIZ AYAKLAR

İnsanların çoğunluğunun ları üzerinde birkaç kıl vardır. Ancak, ayağınızın pürüzsüz hale geldiğini fark ederseniz bu ciddi bir dolaşım probleminin bir işareti olabilir.

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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

KAŞIK TIRNAK VEYA BATIK AYAK TIRNAKLARI

Koilonychia tırnakların şeklini etkileyen bir durumdur. Koilonychia'lı insanların tırnakları içe doğru kıvrılır ve bir kaşık gibi görünür. Bu durum, dünyadaki en yaygın kan hastalığı olan anemi olarak bilinen demir eksikliği ile ilişkilidir. Demir eksikliği tedavi edilmediğinde, yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı gibi bir dizi ek sağlık problemine neden olabilir.

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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

UZUN SÜRE GEÇMEYEN YARALAR

Eğer ayağınızda ortaya çıkan bir yara iziniz varsa, uzun süre geçmiyor ve egzamaya benziyorsa, bu diyabetin bir belirtisi olabilir. Bu tip yaralara diyabetik ülserler denir. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyeleri ve trigliseritler gibi yüksek seviyelerde yağlar sinirlerinize zarar verebilir. Bu, vücudunuzun özellikle larınızdaki yaraları iyileştirmesini zorlaştıracaktır. Yaralarınız için acil tıbbi yardım alın. Diyabetinizi daha iyi kontrol etmek için bir tıp uzmanıyla çalışın.

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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

SOĞUK AYAKLAR

Her ne kadar soğuk lar herkes için çok yaygın olsa da, belli bir nedenden ötürü anormal derecede soğuk ayaklar elde ederseniz, bu tiroid fonksiyon bozukluğunun bir belirtisi olabilir. Düşük tiroid, aşırı homosistein ile ilişkili olabilir. Aşırı homosistein ile ilişkili olabilir. Homosistein, kalp hastalığı, zayıf kan dolaşımı ve çok sert damar sistemi ile ilişkili bir amino asittir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kan damarlarında taşınan temel besin maddeleri ekstremitelere (kollar ve bacaklar) sık ulaşamaz. Bu da soğuk el ve ayakların olmasına neden olur. Kan dolaşımının olmaması aynı zamanda kronik mantar enfeksiyonları olarak da ortaya çıkabilir.

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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

SARI AYAK TIRNAKLARI

Normalden daha kalın, sarı tırnakları bir mantar enfeksiyonunun bir işaretidir. Kötü hijyen, ayak tırnaklarınızdaki mantar enfeksiyonlarının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu enfeksiyonlar tipik olarak, terlemenin bakteriye karışmasına neden olan nefes almayan malzemeden yapılmış ayakkabılar gibi kişisel alışkanlıklardan kaynaklanır. Uzun süre terli çorap giymek ya da halka açık yerlerde yalınayak dolaşmak da mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.

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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

UYUŞMA

Nöropati, diyabetin uzun süreli komplikasyonlarından biridir ve sinirleri etkiler. Beynimiz ve bedenimiz arasında, duyularımızı harekete geçiren ve dokunma, hissetme, görme, duyma ve hareket etmemizi mümkün kılan mesajlar iletmekten sorumludur. Bu nedenle, bu sinirler hasar görürse, vücudun çeşitli bölgelerinde sorunlara neden olabilirler. Nöropati, sinirleri besleyen kan damarlarına zarar veren yüksek kan glikoz seviyelerinin bir sonucudur. Bu daha sonra besinlerin kan damarlarına ulaşmasını engelleyerek sinir liflerinin kaybolmasıyla sonuçlanır. Esas olarak bacaklarda ve larda bulunan sinirleri etkiler, ancak bazı durumlarda kol ve elleri de etkileyebilir. Ayaklarınızda karıncalanma / uyuşma veya sıcaklık hissetmeye başladıysanız diyabet tedavinizi iyileştirmek için doktorunuza danışmalısınız.

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O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra larınıza bakacaksınız!
O hastalık böyle belli oluyor...Bu haberi okuduktan sonra ayaklarınıza bakacaksınız!

AĞRILI AYAK EKLEMLERİ

Diğer bir deyişle, romatoid artrit olarak bilinen ağrılı eklemleri, bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi vücut dokusuna saldıran bir durumdur. Genellikle eklemlerin astarını etkiler, sonuçta kemik erozyonu ve eklem deformitesi ile sonuçlanabilecek ağrılı şişmeye neden olur. Romatoid artrit ile ilintili iltihaplanma, vücudun diğer bölgelerine de zarar verebilmesidir, bu durumun iltihabı ilaçlarla kontrol edilebilmesine rağmen, ağır romatoid artrit vakaları hala farklı fiziksel engellere neden olabilir. Böyle bir şey yaşadığınızı düşünüyorsanız, eklemlerinizin mümkün olan en kısa sürede kontrol edilmesi için doktorunza başvurmalısınız.

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