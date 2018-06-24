UYUŞMA
Nöropati, diyabetin uzun süreli komplikasyonlarından biridir ve sinirleri etkiler. Beynimiz ve bedenimiz arasında, duyularımızı harekete geçiren ve dokunma, hissetme, görme, duyma ve hareket etmemizi mümkün kılan mesajlar iletmekten sorumludur. Bu nedenle, bu sinirler hasar görürse, vücudun çeşitli bölgelerinde sorunlara neden olabilirler. Nöropati, sinirleri besleyen kan damarlarına zarar veren yüksek kan glikoz seviyelerinin bir sonucudur. Bu daha sonra besinlerin kan damarlarına ulaşmasını engelleyerek sinir liflerinin kaybolmasıyla sonuçlanır. Esas olarak bacaklarda ve ayaklarda bulunan sinirleri etkiler, ancak bazı durumlarda kol ve elleri de etkileyebilir. Ayaklarınızda karıncalanma / uyuşma veya sıcaklık hissetmeye başladıysanız diyabet tedavinizi iyileştirmek için doktorunuza danışmalısınız.