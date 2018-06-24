SOĞUK AYAKLAR

Her ne kadar soğuk ayaklar herkes için çok yaygın olsa da, belli bir nedenden ötürü anormal derecede soğuk ayaklar elde ederseniz, bu tiroid fonksiyon bozukluğunun bir belirtisi olabilir. Düşük tiroid, aşırı homosistein ile ilişkili olabilir. Aşırı homosistein ile ilişkili olabilir. Homosistein, kalp hastalığı, zayıf kan dolaşımı ve çok sert damar sistemi ile ilişkili bir amino asittir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kan damarlarında taşınan temel besin maddeleri ekstremitelere (kollar ve bacaklar) sık ulaşamaz. Bu da soğuk el ve ayakların olmasına neden olur. Kan dolaşımının olmaması aynı zamanda kronik mantar enfeksiyonları olarak da ortaya çıkabilir.