Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti. 2013 yılında et yiyen bakteri yüzünden kollarını, bacaklarını ve dudaklarını kaybeden 38 yaşındaki Lewis'in hayatı birden kabusa döndü. Kangren yüzünden yüzünün bir kısmı ve dört uzvu da kesildi. Daily Mail'de yer alan habere göre; evli ve bir çocuk babası olan Lewis, hayata bağlanabilmek için çok uzun yollardan geçti. Hayat arkadaşı Lucy Townsend, onu bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Alex'in elini hiç bırakmadı. Lewis, kesilen uzuvlarının yerine takılan protezler takıldığında çok zor günler geçirdi. Protezler takıldı, onları kullanmaya başladı, dudakları olmadığı için öncelerde plastik ağızlık yapıldı. Ardından görüntüsünün daha normal görünmesi için omuz derisinden dudak yapıldı. Lewis, tek bir deri parçasıyla hem üst hem de alt dudakların bir kerede kaplanması için ameliyat edilen ilk kişi. Dikilen dudakların daha doğal görünmesi için bir de kalıcı makyaj yapıldı.