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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Giriş Tarihi: 07.08.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 12:01
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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti.

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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

2013 yılında yüzünden kollarını, bacaklarını ve dudaklarını kaybeden 38 yaşındaki Lewis'in hayatı birden kabusa döndü. Kangren yüzünden yüzünün bir kısmı ve dört uzvu da kesildi.

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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Daily Mail'de yer alan habere göre; evli ve bir çocuk babası olan Lewis, hayata bağlanabilmek için çok uzun yollardan geçti.

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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Hayat arkadaşı Lucy Townsend, onu bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Alex'in elini hiç bırakmadı.

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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Lewis, kesilen uzuvlarının yerine takılan protezler takıldığında çok zor günler geçirdi.

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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Protezler takıldı, onları kullanmaya başladı, dudakları olmadığı için öncelerde plastik ağızlık yapıldı. Ardından görüntüsünün daha normal görünmesi için omuz derisinden dudak yapıldı.

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Onun hayatı herkesinkinden daha zor!
Onun hayatı herkesinkinden daha zor!

Lewis, tek bir deri parçasıyla hem üst hem de alt dudakların bir kerede kaplanması için ameliyat edilen ilk kişi. Dikilen dudakların daha doğal görünmesi için bir de kalıcı makyaj yapıldı.

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