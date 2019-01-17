Öyle bir sebebi var ki... Ispanağı yoğurtla değil, yumurtalı yiyin!

Demir eksikliğine sebep olan birçok faktör olmakla birlikte bunların 4 ana başlık altında toplanabildiğini ifade eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım bunları şöyle sıraladı:

Yetersiz alım: Yanlış beslenme, gebelik, menstruasyon, lohusalık, büyüme dönemi gibi ihtiyaç artışını karşılayacak miktarı gün içerisinde almama.

Emilim bozukluğu: Çölyak hastalığı, Atrofik/ H. Pylori ye bağlı gastrit, Bariyatrik Cerrahi.

Kan kaybı: Sindirim sistemi hastalıkları (ülser, crohn, ülseratif kolit, kolon kanseri gibi). Travmalara bağlı mikro kanamalar, idrar yolları hastalıkları (enfeksiyonlar, bazı böbrek hastalıkları ve kanserleri).

Genetik hastalıklar: Urino- pulmoner hemosiderozis, demire refrakter demir eksikliği anemisi (IRIDA).