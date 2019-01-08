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Öyle bir yöntemi var ki...

Tahmin edebileceğiniz gibi suyu çok lezzetli bir narenciye olan portakalın sıkıldığında elde edilen sudur. En faydalı birkaç içecekten biri olarak kabul edilir, bu faydalardan bazıları bağışıklık sisteminin fonksiyonunu artırması, yaşlanma belirtilerini azaltması, kansere karşı koruma sağlaması, hücresel yapılandırmayı ve metabolizmayı hızlandırması, vücuda detoks etkisi yapması, kan dolaşımını geliştirmesi, kan basıncını düzenlemesi, ödeme karşı özelliği ve kolesterol seviyelerini düşürmesi olarak sayılabilir.

Giriş Tarihi: 08.01.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 09:46
Öyle bir yöntemi var ki...

PORTAKAL SUYUNUN FAYDALARI

Öyle bir yöntemi var ki...

Bağışıklık Sistemi:

Uzun süredir ve portakal suyunun iyileştirici etkilerinden bahsedilir ve günlük aldığınız besinlere ekleyebileceğiniz yüksek C vitamini kaynağı olmalarından söz edilir. Tek bir porsiyon portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacınızın %200'ünü karşılayabilir.

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Öyle bir yöntemi var ki...

C vitamini, aynı zamanda askorbik asit olarak da bilinir, vücutta önemli bir antioksidan olarak da görev almaktadır, vücuttaki özgür radikalleri vücut sistemine zarar vermeden önce yok eder ya da nötralize eder.

Öyle bir yöntemi var ki...

Vücudumuz bağışıklık sisteminin diğer üyelerini uyarmak için de C vitaminine ihtiyaç duyar. Hepsinden öte askorbik asit kolajenin ana içeriklerinden biridir ki kolajen de zarar görmüş dokuların tamirinde ve yeni dokuların oluşumunda büyük rol oynar.

Öyle bir yöntemi var ki...

Kanseri Önler:

Daha önce da bahsedildiği gibi C vitamini bir antioksidan olarak da görev alır, bir antioksidanın en büyük özelliklerinden biri de kanseri önlemesidir.

Öyle bir yöntemi var ki...

Antioksidanlar sağlıklı hücrelerinin DNAlarının mutasyona uğrayarak kanser hücrelerine dönüşmesini engellerler, yani C vitamini gibi antioksidanlar, kanser ve diğer ciddi rahatsızlıklar için birinci sınıf koruma sağlar

Öyle bir yöntemi var ki...

Detoks Etkisi:

C vitaminiyle birlikte, suyu aynı zamanda A vitamini açısından da zengindir ve bu vitamin de düzenleyici bir antioksidan olarak görev alır. Bunun da ötesinde, böbreklerin fonksiyonunu yükselterek vücuda bir detoks etkisinde bulunur.

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