Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor. Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! CANLI CANLI AHTAPOT DOKUNAÇLARI Korece'de 'san-nakji' ismi verilen pişirilmeden servis edilen ahtapot dokunaçları sevenleri için enfes bir yiyecek. Ahtapotun vücudundan ayrıldıktan ve susam yağı ile lezzetlendirildikten sonra bile hareket eden bu dokunaçları yerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahtapotun kolları yiyenin boğazına yapışıp nefessiz bırakarak öldürebilir. Bu nedenle yerken dokunaçları iyice çiğnemek gerekiyor. KÖY GÖÇÜREN MANTARINA DİKKAT Mantarlar toplaması da yemesi de çok lezzetli olan yiyecekler, ancak farklı türlerin birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle yanılgıya düşmek çok kolay oluyor. Türkçe'de köy göçüren mantarı olarak bilinen bu yüksek oranda zehirli mantarlardan bir tanesinin yarısı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Mantar, insanların böbrek ve karaciğerlerini iflas ettirerek öldürüyor. YASAK MEYVE: MÜRVER Mürverin öyle bir lezzetli tadı var ki bu meyve şuruplarda, yemek çeşnilerinde, reçellerde, soslarda ve hatta likörlerde bile kullanılıyor, ancak bu meyvenin her zaman olgunken ve pişirilmiş olarak tüketilmesi gerekiyor.