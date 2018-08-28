Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!

Giriş Tarihi: 28.08.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 11:01
  • 1
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor.

  • 2
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

CANLI CANLI AHTAPOT DOKUNAÇLARI

Korece'de "san-nakji" ismi verilen pişirilmeden servis edilen ahtapot dokunaçları sevenleri için enfes bir yiyecek. Ahtapotun vücudundan ayrıldıktan ve susam yağı ile lezzetlendirildikten sonra bile hareket eden bu dokunaçları yerken çok dikkatli olmak gerekiyor.

  • 4
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

Ahtapotun kolları yiyenin boğazına yapışıp nefessiz bırakarak öldürebilir. Bu nedenle yerken dokunaçları iyice çiğnemek gerekiyor.

  • 5
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

KÖY GÖÇÜREN MANTARINA DİKKAT

Mantarlar toplaması da yemesi de çok lezzetli olan yiyecekler, ancak farklı türlerin birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle yanılgıya düşmek çok kolay oluyor.

  • 6
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

Türkçe'de köy göçüren mantarı olarak bilinen bu yüksek oranda zehirli mantarlardan bir tanesinin yarısı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Mantar, insanların böbrek ve karaciğerlerini iflas ettirerek öldürüyor.

  • 7
  • 18
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu yasaklandı!
Öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Bu meyve yasaklandı!

YASAK MEYVE: MÜRVER

Mürverin öyle bir lezzetli tadı var ki bu şuruplarda, yemek çeşnilerinde, reçellerde, soslarda ve hatta likörlerde bile kullanılıyor, ancak bu meyvenin her zaman olgunken ve pişirilmiş olarak tüketilmesi gerekiyor.

BİZE ULAŞIN