Patates kızartmasındaki büyük tehlike!

SIK İDRARA ÇIKMA GENEL BELİRTİ AMA...

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Günümüzde Tip 1 diyabetin oluşumu önlenemiyor. En yaygın olarak görülen Tip 2 diyabet ise başlangıçta önlenebilir bir durumdur; çünkü çoğu zaman şişmanlığa ve hareketsizliğe bağlanmaktadır. Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma, sertleşme kusuru ve daha ciddi vakalarda koma, diyabetin başlıca belirtileridir. Ancak hastaların yüzde 30-50 kadarının klasik belirtileri vermeyebileceğini de akılda tutmak gerekir.



