Patates kızartmasındaki büyük tehlike!

AŞIRI ŞEKER TÜKETEN DİYABET OLABİLİR
Her yiyeceğin, yemek sonrası kan şekerini yükseltme hızları farklıdır. Bu yiyeceklerin, kan şekerini yükseltme hızlarına 'glisemik indeks' adı verilir. Kurufasulye, nohut, mercimek, bulgur, kepekli ekmek, elma, armut gibi yiyeceklerin glisemik indeksleri düşük; beyaz ekmek, patates, pirinç, havuç, muz, kavun ve üzümün glisemik indeksleri ise yüksektir. Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltirler. Hazır ambalajlı atıştırmalıklar, fast food yiyecekler (kızarmış patates hamburger gibi…) kan şekerinde ani artışa neden olup, insülinin normal salınımını bozar. Beslenirken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Genel olarak beslenmede; doymuş ve trans yağları içeren gıdalar, şeker ve tuz kısıtlanmalı, öğünlerde tam tahıllara, sebzelere ara öğünlerde meyve, kuruyemiş veya yoğurt gibi gıdalara öncelik verilmelidir.